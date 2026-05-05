Ausblick: Airboss of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Airboss of America wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Airboss of America ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 115,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 150,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,245 USD, gegenüber -0,450 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 432,4 Millionen USD im Vergleich zu 573,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at