Airboss of America Aktie
WKN: 887227 / ISIN: CA00927V2003
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Airboss of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Airboss of America wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Airboss of America ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 115,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 150,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,245 USD, gegenüber -0,450 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 432,4 Millionen USD im Vergleich zu 573,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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