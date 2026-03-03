Ausblick: Airboss of America stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Airboss of America präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 106,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 128,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,035 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,030 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 410,2 Millionen USD, gegenüber 530,2 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at