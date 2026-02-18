Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Airbus Group NV Un wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,726 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Airbus Group NV Un 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 31,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,36 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 87,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 74,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

