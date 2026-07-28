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Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Airbus Group NV Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,571 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 119,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,21 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,18 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 92,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 82,86 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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