Ausblick: Airbus Group NV Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Airbus Group NV Un wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,129 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,83 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 94,20 Milliarden USD, gegenüber 82,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at