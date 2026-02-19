Ausblick: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Airbus SE.

Airbus SE wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,45 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 3,07 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,82 Milliarden EUR gegenüber 24,72 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,39 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,36 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 73,72 Milliarden EUR, gegenüber 69,23 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at