Airgain Aktie

WKN DE: A2AQKX / ISIN: US00938A1043

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Airgain präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Airgain wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,24 Prozent auf 14,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,113 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,790 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 55,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 60,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

