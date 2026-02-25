Airgain Aktie
WKN DE: A2AQKX / ISIN: US00938A1043
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Airgain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Airgain gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 12,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 14,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,163 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,790 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 60,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
