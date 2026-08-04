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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Airgain zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Airgain veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Airgain im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,5 Millionen USD – ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airgain 13,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,065 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 56,8 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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