Ausblick: AIRO Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AIRO Group lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,287 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 56,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,593 USD, gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 111,5 Millionen USD im Vergleich zu 90,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at