AIRO Group Holdings Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A4146B / ISIN: US0094221068

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: AIRO Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AIRO Group lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AIRO Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,541 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 156,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,1 Millionen USD gegenüber 6,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,225 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 108,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 90,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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