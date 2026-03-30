Ausblick: AIRO Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AIRO Group wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 31,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 52,2 Millionen USD gegenüber 39,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,480 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 94,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 86,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at