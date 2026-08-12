Ausblick: AIRO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AIRO Group lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,299 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AIRO Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll AIRO Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AIRO Group 24,6 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,177 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 90,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at