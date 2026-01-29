Ausblick: Airtel Africa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Airtel Africa wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 GBP je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,54 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 989,4 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,154 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,050 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,88 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at