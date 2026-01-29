Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Airtel Africa gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Airtel Africa wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 GBP je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,54 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 989,4 Millionen GBP im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,154 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,050 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,88 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airtel Africa
|
12:27
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Ausblick: Airtel Africa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.01.26
|FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
07.01.26
|FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)