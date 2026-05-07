Airtel Africa Aktie

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WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Airtel Africa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Airtel Africa wird am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,040 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Airtel Africa 0,010 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,73 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,05 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,183 USD im Vergleich zu 0,050 GBP im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 6,35 Milliarden USD, gegenüber 3,88 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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