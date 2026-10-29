Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Airtel Africa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Airtel Africa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Airtel Africa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 GBP in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,95 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,16 Milliarden GBP erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,257 USD aus. Im Vorjahr waren 0,140 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 7,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,79 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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