Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Airtel Africa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Airtel Africa öffnet am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD gegenüber 0,030 GBP im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,66 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,06 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,247 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 7,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,79 Milliarden GBP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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