Aisin Seiki Aktie

WKN: 863680 / ISIN: JP3102000001

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aisin Seiki legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aisin Seiki wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 75,49 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 42,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 53,03 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,18 Prozent auf 1.251,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aisin Seiki noch 1.249,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 204,56 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 137,81 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 5.023,36 Milliarden JPY, gegenüber 4.896,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Aisin Seiki Co LtdShs

Analysen zu Aisin Seiki Co LtdShs

Aisin Seiki Co LtdShs 14,60 -2,01% Aisin Seiki Co LtdShs

