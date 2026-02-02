Aisin Seiki Aktie

ISIN: US00956Q1067

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aisin Seiki zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aisin Seiki wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,485 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 32,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

