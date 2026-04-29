AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kennzahlen im Überblick 29.04.2026 23:46:00

Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Bilanz aus.

AIXTRON SE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,076 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie vermeldet.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,5 Millionen EUR gegenüber 112,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 44,45 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,679 EUR, gegenüber 0,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 547,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 556,6 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AIXTRON-Aktie klettert: Jahresprognose angehoben
AIXTRON-Aktie deutlich schwächer: Wandelanleihe begeben
AIXTRON-Aktie erreicht neues Zehnjahreshoch: KI-Fantasie treibt den Kurs nach oben

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten