Ajanta Pharma Aktie
WKN DE: A14QQH / ISIN: INE031B01049
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ajanta Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ajanta Pharma wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 25,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,83 INR je Aktie vermeldet.
Ajanta Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,02 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 100,22 INR, wohingegen im Vorjahr noch 84,53 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,87 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 54,28 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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