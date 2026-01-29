Ajanta Pharma Aktie

WKN DE: A14QQH / ISIN: INE031B01049

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Ajanta Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ajanta Pharma wird sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 19,83 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 18,60 INR erwirtschaftet wurden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent auf 13,05 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 83,53 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 73,56 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 52,68 Milliarden INR, gegenüber 46,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Ajanta Pharma Ltd 2 697,10 -0,34% Ajanta Pharma Ltd

