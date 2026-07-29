Ajanta Pharma Aktie

Ajanta Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QQH / ISIN: INE031B01049

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Ajanta Pharma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ajanta Pharma wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 23,04 INR je Aktie gegenüber 20,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,08 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 15,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,03 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,72 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 84,53 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 62,67 Milliarden INR, gegenüber 54,28 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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