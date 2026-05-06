Ausblick: Ajinomoto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ajinomoto lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,47 JPY. Im Vorjahresquartal waren -11,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 412,01 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 379,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 133,42 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 69,77 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.583,87 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1.530,56 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at