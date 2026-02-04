Ajinomoto Aktie
Ausblick: Ajinomoto öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ajinomoto lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,231 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ajinomoto noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Ajinomoto soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,785 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,460 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,04 Milliarden USD waren.
