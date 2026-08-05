Ausblick: Ajinomoto öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ajinomoto wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 32,62 JPY je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent auf 400,15 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 141,44 JPY, gegenüber 138,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1.720,16 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.583,72 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at