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WKN: 853681 / ISIN: JP3119600009

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ajinomoto präsentiert Quartalsergebnisse

Ajinomoto wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 25,85 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ajinomoto 19,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 374,87 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 412,80 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 145,25 JPY im Vergleich zu 138,36 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1.742,84 Milliarden JPY, gegenüber 1.583,72 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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