Ausblick: Ajinomoto stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ajinomoto wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 35,99 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,22 Prozent erhöht. Damals waren 32,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 406,79 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ajinomoto für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 418,88 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 123,04 JPY je Aktie, gegenüber 69,77 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1.568,95 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.530,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at