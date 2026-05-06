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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ajinomoto stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ajinomoto wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ajinomoto nach den Prognosen von 5 Analysten 2,61 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,49 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,841 USD, gegenüber 0,460 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 10,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 10,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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