Ajinomoto Aktie
WKN DE: A425BX / ISIN: US0097073086
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ajinomoto veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ajinomoto wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,163 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ajinomoto in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden USD im Vergleich zu 2,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,914 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 11,01 Milliarden USD im Vergleich zu 10,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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