Ausblick: aka Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

aka Brands wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,663 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,81 Prozent auf 161,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,695 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 629,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 600,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net