Ausblick: aka Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

aka Brands präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,848 USD. Dies würde einen Gewinn von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem aka Brands -0,880 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent auf 164,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,428 USD, gegenüber -2,460 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 600,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 574,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at