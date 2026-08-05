Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Akamai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Akamai wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.
20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, gegenüber 3,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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