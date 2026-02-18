Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Akamai präsentiert Quartalsergebnisse
Akamai wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,08 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Akamai einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD eingefahren.
Der Ausblick von 23 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,04 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 4,19 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,99 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
