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WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Akamai verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akamai wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,67 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,16 Prozent erhöht. Damals waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Akamai in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,12 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,67 USD, gegenüber 3,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 4,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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