Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Akamai zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Akamai gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,60 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 95,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,820 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Akamai in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,86 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,48 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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