Ausblick: Akastor ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Akastor ASA stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,151 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Akastor ASA einen Verlust von -0,720 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 32,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 51,5 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,0 Millionen NOK umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,540 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 352,0 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 158,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at