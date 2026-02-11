Ausblick: Akastor ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akastor ASA gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,258 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 NOK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Akastor ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 109,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 90,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,331 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,08 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 392,3 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 124,0 Millionen NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at