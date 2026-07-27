Ausblick: Akbank TAS (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Akbank TAS (spons ADRs) gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,127 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Akbank TAS (spons ADRs) 0,110 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 70,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,11 Milliarden USD. Dementsprechend geht der Experte bei Akbank TAS (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,49 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie, gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 20,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at