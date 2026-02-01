Akbank T Aktie

Akbank T für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9US / ISIN: US0097195012

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Akbank TAS (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akbank TAS (spons ADRs) öffnet am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,166 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Akbank TAS (spons ADRs) noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 70,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,21 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Akbank TAS (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,526 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,500 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,94 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 18,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Akbank T.A.S. (spons. ADRs)

Analysen zu Akbank T.A.S. (spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

Akbank T.A.S. (spons. ADRs) 3,40 -7,61% Akbank T.A.S. (spons. ADRs)

