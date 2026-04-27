Akbank T Aktie
WKN: A0D9US / ISIN: US0097195012
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Akbank TAS (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Akbank TAS (spons ADRs) gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,159 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,45 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 71,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,13 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,871 USD, gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 6,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,27 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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