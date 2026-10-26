Akbank T Aktie

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WKN: A0D9US / ISIN: US0097195012

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Akbank TAS (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akbank TAS (spons ADRs) wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,124 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Akbank TAS (spons ADRs) ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Akbank TAS (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 75,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,610 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,05 Milliarden USD, gegenüber 20,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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