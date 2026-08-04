Ausblick: Akebia Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akebia Therapeutics öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,042 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Akebia Therapeutics in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 48,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 62,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 206,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 236,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at