Akebia Therapeutics Aktie
WKN DE: A1XF0S / ISIN: US00972D1054
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Akebia Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Akebia Therapeutics stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Akebia Therapeutics nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 46,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 197,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 236,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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