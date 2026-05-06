Ausblick: Akebia Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Akebia Therapeutics wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,028 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Akebia Therapeutics noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 51,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 57,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 222,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 236,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at