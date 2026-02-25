Ausblick: Akebia Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Akebia Therapeutics gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Akebia Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,028 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 48,4 Millionen USD gegenüber 46,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,330 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 231,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 160,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at