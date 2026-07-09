Aker BioMarine AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P701 / ISIN: NO0010886625
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Aker BioMarine AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aker BioMarine AS Registered wird am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aker BioMarine AS Registered noch -1,730 NOK je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 58,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 569,8 Millionen NOK erzielt wurde.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,144 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,700 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 243,8 Millionen USD, gegenüber 2,26 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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