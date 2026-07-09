Ausblick: Aker BioMarine AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aker BioMarine AS Registered wird am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aker BioMarine AS Registered noch -1,730 NOK je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 58,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 569,8 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,144 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,700 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 243,8 Millionen USD, gegenüber 2,26 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at