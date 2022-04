Ausblick: Aker BioMarine AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Aker BioMarine AS Registered lädt am 29.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,145 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aker BioMarine AS Registered noch -0,105 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 57,1 Millionen USD gegenüber 50,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,021 USD, gegenüber -0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 318,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 262,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at