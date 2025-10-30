Ausblick: Aker BioMarine AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aker BioMarine AS Registered wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber 25,37 NOK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 57,3 Millionen USD für Aker BioMarine AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 527,8 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,26 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 222,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 2,14 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at