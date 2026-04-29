Ausblick: Aker BioMarine AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aker BioMarine AS Registered wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,390 NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 58,7 Millionen USD für Aker BioMarine AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 562,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,243 USD, gegenüber -2,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 243,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at